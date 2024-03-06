Новый разгром случился в чемпионате Казахстана по футболу

Петропавловский "Кызыл-Жар" одержал крупную победу в выездном матче с кызылординским "Кайсаром" в рамках второго тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль в составе "Кызыл-Жара" оформил белорусский полузащитник Евгений Березкин (12 и 80 минуты), который был признан лучшим игроком матча. Еще один мяч забил черногорский форвард Борис Цмилянич (61).

Победа позволила петропавловцам набрать первые очки в сезоне. С тремя баллами команда пока занимает третье место в таблице. Следующий матч "Кызыл-Жар" проведет дома с костанайским "Тоболом".

"Кайсар" потерпел второе подряд поражение на старте чемпионата Казахстана. Кызылординцы без набранных очков располагаются на предпоследней, 12-й, строчке. Третий тур они пропустят, так как по календарю должны были играть с "Аксу", но павлодарцы снялись с КПЛ-2024.

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