"ПСЖ" на классе обыграл "Реал Сосьедад" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 6 марта на стадионе "Аноэта" в Доностия-Сан-Себастьяне (Испания) определился второй четвертьфиналист Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.
Французский "ПСЖ" благодаря стараниям суперзвезды команды Килиана Мбаппе успешно вышел в следующую стадию турнира.
Первый матч на "Парк де Пренс" завершился победой хозяев со счетом 2:0, тогда отличились Мбаппе и Брадли Баркола.
В сегодняшней игре на 15-й и 56-й за парижан минутах отличилась лишь Килиан, контракт которого истекает уже этим летом. На 89-й минуте ответный "гол престижа" забил 27-летний полузащитник "Реал Сосьедада" и сборной Испании Микель Мерино.
Французский гранд вышел в 1/4 финала, обыграв испанский клуб с общим счетом 4:1.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064715-pszh-na-klasse-obygral-real-sosedad-i-vyshel-v-14-finala-ligi-chempionov/