"Ни копейки не заплатим": в сборной Казахстана ждут футболиста из России

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в эфире телеканала Qazsport заявил, что в команде ждут российского форварда Идриса Умаева, который меняет гражданство, передает NUR.KZ.

Нападающему 25 лет, его отец родился в Казахстане. По словам Адиева, в национальной сборной рассчитывают, что именно форвард "Актобе" займет оставшуюся позицию в заявке из 27 футболистов на стыковой турнир Евро-2024.

"Мы держим место до последнего под Умаева. Мне сообщили, что он согласовывает последние юридические детали и примет гражданство Республики Казахстан — как понимаю, сегодня-завтра. Он и сам не раз высказывался, что хочет это сделать. Считаю это усилением для нас.

Если все сложится, то я думаю его пригласить на сбор. Знаю его потенциал, он определенно добавит нам вариативности в атаке. Идрис идеально подходит под контратакующий футбол, делает выбегания из глубины, у него высокая скорость. Плюс исполняет, завершает, смотрит на ворота — а у нас мало таких людей", — сказал Адиев.

Главный тренер национальной команды отметил, что эта история идентична ситуации Александра Зуева, который в прошлом году сменил российское гражданство на казахстанское. По словам Адиева, оба футболиста со своей стороны изъявили желание пройти этот процесс и самостоятельно им занимались.

"Я всем говорю, что здесь абсолютно не помощник. Позиция федерации такая же, как и у меня. Человек сам приезжает, занимается своим гражданством и получает его. Это тоже по-своему патриотично — ему же никто искусственно этот паспорт не принес.

А еще есть ряд футболистов, чьи представители говорят: "Дайте нам денег, и мы тогда получим ваш паспорт". Этот вариант вообще отметается, ни копейки не будет никому выплачено. Человек должен сам хотеть получить гражданство и надеть майку национальной сборной, чему также надо соответствовать на футбольном поле", — заключил Адиев.

В первом туре чемпионата Казахстана по футболу Умаев оформил дубль в ворота "Кайсара" и возглавил бомбардирскую гонку турнира.

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