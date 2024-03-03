Месси и Суарес помогли "Интер Майами" разгромить соперника в MLS

3 марта "Интер Майами", в составе которого выступают Лионель Месси и Луис Суарес, одержал "сухую" разгромную победу над ФК "Орландо Сити" в рамках лиги MLS, сообщает NUR.KZ.

Южноамериканский дуэт забил четыре мяча в ворота соперника: и Месси, и Суарес отметились дублями в этой встрече. 37-летний уругваец также отличился двумя голевыми передачами.

"Интер" одержал победу в домашней игре с общим счетом 5:0, кроме экс-партнеров по "Барселоне" еще один гол в матче забил 29-летний футболист сборной Финляндии Роберт Тейлор.

После трех матчей команда Дэвида Бэкхема занимает лидирующую строчку в Восточной конференции MLS, набрав 7 очков.

"Интер Майами" – "Орландо Сити" 5:0

Голы: 4 Суарес, 11 Суарес, 29 Тейлор, 57 Месси, 62 Месси.

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