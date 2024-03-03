Главный тренер "Ордабасы" высказался о разгромной победе команды на старте сезона

Главный тренер шымкентского ФК "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал победу своих подопечных в матче 1-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

2 марта "Ордабасы" со счетом 5:0 на своем поле разгромил карагандинский "Шахтер".

"Матч был в непростых погодных условиях, но я был уверен в своих футболистах, что после неудачи в Суперкубке мы сможем мобилизироваться и подготовиться. На мой взгляд соперник не заслуживал такого поражения, игра была очень тяжелая…

Общий класс команды позволяет играть и в таких условиях, тяжело при такой погоде играть в позиционную атаку, конечно, мы "засушили" игру", - рассказал специалист.

Напомним, что "Ордабасы" является действующим победителем высшего футбольного дивизиона страны.

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