"Ордабасы" со счетом 5:0 разгромил "Шахтер" на старте чемпионата Казахстана

Шымкентский "Ордабасы" одержал крупную победу над карагандинским "Шахтером" в матче первого тура нового сезона Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Встреча на Центральном стадионе имени Кажымукана в Шымкенте завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Игорь Пластун (5 минута), Шахбоз Умаров (13), Жасур Яхшибоев (37), Златан Шехович (60) и Сергей Малый (68).

Это первый разгром в новом сезоне КПЛ. Благодаря крупной победе "Ордабасы" по дополнительным показателям возглавил турнирную таблицу. Три очка пока также в активе "Актобе", "Астаны" и алматинского "Кайрата".

Следующий матч действующие чемпионы Казахстана проведут на выезде с "Атырау". "Шахтер" во втором туре сыграет в гостях с астанинским "Женисом".

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