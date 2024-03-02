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Чемпион России без Алипа не смог обыграть принципиального соперника

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Санкт-петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча на "Газпром Арене" завершилась нулевой ничьей. Для обеих команд матч стал первым после зимней паузы в Российской премьер-лиге.

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип всю встречу провел на скамейке запасных. В первой части сезона он регулярно выходил в стартовом составе, однако в матче со "Спартаком" главный тренер петербуржцев Сергей Семак предпочел ему новичка команды бразильца Нино.

Благодаря ничьей "Зенит" набрал 37 очков и остался на втором месте в таблице, уступая только "Краснодару (39). "Спартак" с 31 баллом занимает четвертую позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064148-chempion-rossii-bez-alipa-ne-smog-obygrat-printsipialnogo-sopernika/

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