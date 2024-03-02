"У нас такие реалии - сложные условия": Андрей Карпович высказался о матче против "Атырау"

Главный тренер футбольного клуба "Елимай" (Семей) Андрей Карпович прокомментировал итоги первого матча своей команды в новом сезоне КПЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

Карпович отметил, что команда играла в тяжелых условиях на старте чемпионата.

"Чувствовалось, как будто мы играем дома. Тем более в таких суровых условиях, в такую холодную ветреную погоду. К сожалению, не удалось отблагодарить результатом положительным. Не получились определенные вещи. Наверное, эта игра была показательная для многих наших ребят, легионеров, что у нас такие реалии — сложные условия.

Постараемся использовать эти вещи в будущем, потому что чемпионат очень сложный. Ребятам сказал, что нас ждет интересный сложный чемпионат со всеми сложностями касаемо инфраструктуры, погодных условий, соперничества и т.д. Еще раз огромное спасибо за поддержку болельщикам", — заявил рулевой команды.

Отметим, что матч первого тура Казахстанской премьер-лиги "Елимай" - "Атырау" завершился с ничейным результатом 0:0.

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