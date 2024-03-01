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Разгромное поражение не позволило "Атлетико" выйти в финал Кубка Испании по футболу

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Ганский футболист Иньяки Уильямс
Иньяки Уильямс: David S.Bustamante/Soccrates/Getty Images

"Атлетик" из Бильбао крупно обыграл мадридский "Атлетико" в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу и пробился в решающую стадию, передает NUR.KZ.

Встреча на домашнем стадионе басков завершилась со счетом 3:0. Дубль в составе "Атлетика" оформил Иньяки Уильямс (13, 42 минуты), еще один мяч забил Горка Гурусета (61). Второй тайм начался с задержкой, так как врачи около 10 минут оказывали помощь зрителю.

Первый матч соперников в рамках полуфинала Кубка Испании состоялся в начале февраля и также завершился победой команды из Бильбао (1:0).

Таким образом, "Атлетик" вышел в решающую стадию турнира. Титул команда оспорит с "Мальоркой", которая в полуфинале выбила из борьбы "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

Финал Кубка Испании состоится 6 апреля в Севилье. "Мальорка" ранее выигрывала трофей однажды. "Атлетик" побеждал в турнире 23 раза, больше титулов только у "Барселоны" (31).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063926-razgromnoe-porazhenie-ne-pozvolilo-atletiko-vyyti-v-final-kubka-ispanii-po-futbolu/

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