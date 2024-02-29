Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Один из самых дорогих игроков в истории футбола высказался о своей дисквалификации из-за допинга

Опубликовано:

Поль Погба
Поль Погба. Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

Полузащитник сборной Франции и итальянского ФК "Ювентус" Поль Погба прокомментировал свою четырехлетнюю дисквалификацию, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Напомним, что ранее 31-летнему спортсмену вынесли официальный приговор о дисквалификации.

"Я опечален, шокирован и убит горем из-за того, что у меня отняли все, чего я добился в своей профессиональной игровой карьере.

Как профессиональный спортсмен, я бы никогда не стал делать что-то для повышения своих результатов с помощью запрещенных веществ и никогда не проявлял неуважения или обмана к коллегам-спортсменам и болельщикам ни одной из команд, за которые я играл, или против которых выступал.

В связи с объявленным сегодня решением я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд", - цитирует источник Погба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063856-odin-iz-samyh-dorogih-igrokov-v-istorii-futbola-vyskazalsya-o-svoey-diskvalifikatsii-iz-za-dopinga/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.