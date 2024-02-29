Один из самых дорогих игроков в истории футбола высказался о своей дисквалификации из-за допинга

Полузащитник сборной Франции и итальянского ФК "Ювентус" Поль Погба прокомментировал свою четырехлетнюю дисквалификацию, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Напомним, что ранее 31-летнему спортсмену вынесли официальный приговор о дисквалификации.

"Я опечален, шокирован и убит горем из-за того, что у меня отняли все, чего я добился в своей профессиональной игровой карьере.

Как профессиональный спортсмен, я бы никогда не стал делать что-то для повышения своих результатов с помощью запрещенных веществ и никогда не проявлял неуважения или обмана к коллегам-спортсменам и болельщикам ни одной из команд, за которые я играл, или против которых выступал.

В связи с объявленным сегодня решением я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд", - цитирует источник Погба.

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