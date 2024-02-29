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Звезду футбола и чемпиона мира дисквалифицировали на четыре года за допинг

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Французский футболист Поль Погба
Поль Погба: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Футболиста итальянского "Ювентуса" и сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, передает NUR.KZ со ссылкой на Tuttosport.

Спортсмен был временно отстранен в сентябре 2023 года. Это случилось после обнаружения допинга в его пробе от 20 августа, которая была сдана после матча первого тура чемпионата Италии. В ней обнаружили метаболиты тестостерона.

Линия защиты Погба строилась на версии о случайном попадании вещества в его организм, которая не была принята. Кроме того, француз и его адвокаты отклонили сделку о признании вины в употреблении допинга.

В итоге суд вынес максимальное наказание — четырехлетнюю дисквалификацию. Сторона Погба может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

В марте футболисту исполнится 31 год. В нынешнем сезоне он успел принять участие в двух матчах чемпионата Италии, суммарно проведя на поле 52 минуты.

За свою карьеру Погба выступал за "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед". Он выигрывал Лигу Европы, чемпионат и Кубок Италии, в составе сборной Франции становился победителем чемпионата мира 2018 года и Лиги наций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063823-zvezdu-futbola-i-chempiona-mira-diskvalifitsirovali-na-chetyre-goda-za-doping/

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