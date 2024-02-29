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30 лет независимости Казахстана

Капитан сборной Казахстана по футболу прокомментировала появление нового турнира

Опубликовано:

Юлия Мясникова и Бахтиер Зайнутдинов
Юлия Мясникова и Бахтиер Зайнутдинов. Фото: instagram/myasnikova_yuliya15

Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова отметила, что с появлением Женской лиги аудитория у этого вида спорта возрастет, передает корреспондент NUR.KZ.

Мясникова отмечает, что появление новой лиги в Казахстане закономерно, ведь с каждым годом интерес к женскому футболу только возрастает.

"Я очень рада, что успела застать такой большой виток развития вверх. Как действующий спортсмен я надеюсь, что через 10-15 лет застану, когда в Казахстане будет более десяти женских команд. Давно было пора сделать развитие на женский футбол. Есть факты, что женский футбол смотрят и ходят на него во всем мире. Я думаю, у нас в Казахстане будет тоже огромная аудитория ходить", - заявляет Юлия.

Капитан женской сборной также отмечает последние успехи команды в Лиге наций.

"У нашей мужской сборной в прошлом году были достойные результаты. Были победы с топовыми соперниками Европы, поэтому женская сборная тоже старается не отставать. Мы очень хорошо сыграли такой турнир, как Лига наций. Да, нам не удалось выйти из группы с первого места, но сейчас будет жеребьевка, и мы ждем команды, но и у нас появились победы, что безумно радует", - делится спортсменка.

Напомним, вчера состоялась презентация нового футбольного сезона в Казахстане, на которой анонсировали запуск Женской лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063756-kapitan-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-prokommentirovala-poyavlenie-novogo-turnira/

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