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Определился первый в истории чемпион женской Лиги наций УЕФА

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Женская сборная Испании по футболу с трофеем Лиги наций
Женская сборная Испании по футболу: David Ramos/Getty Images

Сборная Испании по футболу стала победительницей первого в истории сезона женской Лиги наций, который прошел под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает NUR.KZ.

В решающем матче "финала четырех" в Севилье испанки обыграли команду Франции со счетом 2:0 благодаря голам действующей обладательницы "Золотого мяча" Айтаны Бонмати и Марионы Кальдентей.

Бронза турнира досталась сборной Германии. В матче за третье место она с тем же счетом одержала победу над представительницами Нидерландов.

Благодаря своим успехам в турнире сборные Испании и Германии квалифицировались на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже. Француженки примут участие в Играх на правах хозяек.

Сборная Казахстана в завершившемся сезоне женской Лиги наций выступала в третьем по силе дивизионе. Команда заняла третье место в группе C4 и не смогла добиться повышения в классе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063720-opredelilsya-pervyy-v-istorii-chempion-zhenskoy-ligi-natsiy-uefa/

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