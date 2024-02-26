Стал известен расширенный состав сборной Казахстана по футболу на матч против Греции

Главный тренер национальной сборной Казахстан по футболу Магомед Адиев назвал расширенный состав на предстоящий стыковой матч против Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Главный рулевой сборной назвал имена 33 футболистов.

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат"), Александр Заруцкий ("Астана").

Защитники: Сергей Малый и Темирлан Ерланов (оба - "Ордабасы"), Багдат Каиров и Адильхан Танжариков (оба - "Актобе"), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов и Руслан Валлиулин (все - "Тобол"), Марат Быстров, Александр Марочкин, Тимур Досмагамбетов и Ян Вороговский (все - "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Лев Скворцов ("Химки, Россия), Александр Зуев ("Арсенал Тула", Россия).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Асхат Тагыберген и Самат Жарынбетов (оба - "Ордабасы"), Максим Самородов, Арман Кенесов и Рамазан Оразов (все - "Актобе"), Адилет Садыбеков ("Кайрат"), Исламбек Куат и Абзал Бейсебеков (оба - "Астана"), Ислам Чесноков ("Тобол").

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Эльхан Астанов, Владислав Прокопенко и Рамазан Каримов (все - "Астана"), Иван Свиридов ("Елимай") Победитель пары Греция - Казахстан потом сыграет за путевку на Евро-2024 с победителем матча Грузия - Люксембург.

Сборная соберется на УТС 8 марта в Дубае, а 14-го проведет товарищеский матч с Туркменистаном.

Напомним, матч с Грецией пройдет в Афинах в ночь на 22 марта по казахстанскому времени.

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