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Стал известен расширенный состав сборной Казахстана по футболу на матч против Греции

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Главный тренер национальной сборной Казахстан по футболу Магомед Адиев назвал расширенный состав на предстоящий стыковой матч против Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Главный рулевой сборной назвал имена 33 футболистов.

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат"), Александр Заруцкий ("Астана").

Защитники: Сергей Малый и Темирлан Ерланов (оба - "Ордабасы"), Багдат Каиров и Адильхан Танжариков (оба - "Актобе"), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов и Руслан Валлиулин (все - "Тобол"), Марат Быстров, Александр Марочкин, Тимур Досмагамбетов и Ян Вороговский (все - "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Лев Скворцов ("Химки, Россия), Александр Зуев ("Арсенал Тула", Россия).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Асхат Тагыберген и Самат Жарынбетов (оба - "Ордабасы"), Максим Самородов, Арман Кенесов и Рамазан Оразов (все - "Актобе"), Адилет Садыбеков ("Кайрат"), Исламбек Куат и Абзал Бейсебеков (оба - "Астана"), Ислам Чесноков ("Тобол").

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Эльхан Астанов, Владислав Прокопенко и Рамазан Каримов (все - "Астана"), Иван Свиридов ("Елимай") Победитель пары Греция - Казахстан потом сыграет за путевку на Евро-2024 с победителем матча Грузия - Люксембург.

Сборная соберется на УТС 8 марта в Дубае, а 14-го проведет товарищеский матч с Туркменистаном.

Напомним, матч с Грецией пройдет в Афинах в ночь на 22 марта по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063119-stal-izvesten-rasshirennyy-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-na-match-protiv-gretsii/

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