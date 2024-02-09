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Криштиану Роналду надругался над символикой принципиального соперника (видео)

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Michael Regan/Getty Images

Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду попал в скандал после матча за Кубок Эр-Рияда с "Аль-Хилялем", передает NUR.KZ со ссылкой на Marca.

Принципиальные соперники встретились в товарищеской игре за трофей в рамках подготовки к возобновлению сезона. "Аль-Хиляль" одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Сергея Милинковича-Савича (17 минута) и Салема аль-Давсари (30).

Для Роналду этот матч стал первым после травмы. Португалец провел его без замены и отметился желтой карточкой на 54-й минуте.

Как сообщают СМИ, по ходу встречи болельщики "Аль-Хиляля" провоцировали капитана "Аль-Насра" скандированием фамилии Лионеля Месси. В ответ Роналду прокричал, что на стадионе находится он, а не аргентинец.

Также португалец эмоционально вел себя во время церемонии награждения. А при выходе с поля в подтрибунное помещение в его сторону бросили несколько предметов с символикой "Аль-Хиляля". Роналду взял один из них и засунул в трусы, вытерев интимную область, после чего швырнул обратно.

Источник отмечает, что это была футболка. Однако по видео можно предположить, что предметом оказался шарф "Аль-Хиляля".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060122-krishtianu-ronaldu-nadrugalsya-nad-simvolikoy-printsipialnogo-sopernika-video/

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