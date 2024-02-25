"Ливерпуль" в овертайме вырвал победу в финале Кубка английской футбольной лиги с "Челси"

Финал Кубка английской футбольной лиги завершился победой "Ливерпуля" над лондонским "Челси", которая позволила чемпионам обновить рекорд турнира, передает NUR.KZ.
Основное время встречи на столичном стадионе "Уэмбли" завершилось нулевой ничьей. В первом тайме из-за офсайда не был засчитан гол форварда "Челси" Рахима Стерлинга. После перерыва по той же причине судья после использования системы VAR отменил мяч защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.
Результат матча определился в конце второго экстра-тайма. На 128-й минуте встречи ван Дейк отправил мяч головой в ворота соперника после подачи Константиноса Цимикаса с углового.
"Ливерпуль" десятый раз в истории выиграл Кубок английской футбольной лиги, обновив собственный рекорд по числу побед в этом турнире. Для команды это первый трофей в сезоне, после которого пост ее главного тренера покинет Юрген Клопп.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062884-liverpul-v-overtayme-vyrval-pobedu-v-finale-kubka-angliyskoy-futbolnoy-ligi-s-chelsi/