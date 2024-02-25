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"Ливерпуль" в овертайме вырвал победу в финале Кубка английской футбольной лиги с "Челси"

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Нидерландский футболист Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк: Mike Hewitt/Getty Images

Финал Кубка английской футбольной лиги завершился победой "Ливерпуля" над лондонским "Челси", которая позволила чемпионам обновить рекорд турнира, передает NUR.KZ.

Основное время встречи на столичном стадионе "Уэмбли" завершилось нулевой ничьей. В первом тайме из-за офсайда не был засчитан гол форварда "Челси" Рахима Стерлинга. После перерыва по той же причине судья после использования системы VAR отменил мяч защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

Результат матча определился в конце второго экстра-тайма. На 128-й минуте встречи ван Дейк отправил мяч головой в ворота соперника после подачи Константиноса Цимикаса с углового.

"Ливерпуль" десятый раз в истории выиграл Кубок английской футбольной лиги, обновив собственный рекорд по числу побед в этом турнире. Для команды это первый трофей в сезоне, после которого пост ее главного тренера покинет Юрген Клопп.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062884-liverpul-v-overtayme-vyrval-pobedu-v-finale-kubka-angliyskoy-futbolnoy-ligi-s-chelsi/

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