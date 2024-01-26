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Юрген Клопп официально покинет пост главного тренера "Ливерпуля"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
Юрген Клопп: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Немецкий специалист Юрген Клопп, занимавший пост главного тренера "Ливерпуля" с 2015 года, покинет команду по окончанию текущего сезона, сообщает NUR.KZ.

В пресс-службе английского клуба сообщили, что наставник сам заявил о своем желании покинуть занимаемую должность.

"Юрген Клопп объявил о своем решении уйти с поста тренера "Ливерпуля" в конце сезона, сообщив владельцу клуба о своем желании покинуть свою должность летом", - говорится в официальном сообщении.

В сезоне 2019/20 Клопп привел "мерсисайдцев" к чемпионству в Английской премьер-лиге, прервав гегемонию "Манчестер Сити". Отметим, что до Юргена команда не становилась чемпионом Англии с 1990 года.

Кроме того, под руководством немца "Ливерпуль" трижды выходил в финал Лиги чемпионов и завоевал трофей в сезоне 2018/19.

Всего за период управления Юргена Клоппа клуб завоевал 7 трофеев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2057762-yurgen-klopp-ofitsialno-pokinet-post-glavnogo-trenera-liverpulya/

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