Юрген Клопп официально покинет пост главного тренера "Ливерпуля"

Немецкий специалист Юрген Клопп, занимавший пост главного тренера "Ливерпуля" с 2015 года, покинет команду по окончанию текущего сезона, сообщает NUR.KZ.

В пресс-службе английского клуба сообщили, что наставник сам заявил о своем желании покинуть занимаемую должность.

"Юрген Клопп объявил о своем решении уйти с поста тренера "Ливерпуля" в конце сезона, сообщив владельцу клуба о своем желании покинуть свою должность летом", - говорится в официальном сообщении.

В сезоне 2019/20 Клопп привел "мерсисайдцев" к чемпионству в Английской премьер-лиге, прервав гегемонию "Манчестер Сити". Отметим, что до Юргена команда не становилась чемпионом Англии с 1990 года.

Кроме того, под руководством немца "Ливерпуль" трижды выходил в финал Лиги чемпионов и завоевал трофей в сезоне 2018/19.

Всего за период управления Юргена Клоппа клуб завоевал 7 трофеев.

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