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Кома и операция: трагичный эпизод случился в матче чемпионата Франции по футболу

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Гондурасский футболист Альберт Элис
Альберт Элис: ROMAIN PERROCHEAU/AFP via Getty Images

Нападающий "Бордо" и сборной Гондураса Альберт Элис получил тяжелую травму в матче второго дивизиона чемпионата Франции по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на местное СМИ France Blue Gironde.

В ночь на воскресенье по астанинскому времени "Бордо" принимал "Генгам" в рамках 26-го тура Лиги 2. Уже в начале встречи Элис столкнулся с игроком соперников, получил травму головы и рухнул на газон.

Долгое время футболист оставался неподвижным, ему оказывали медицинскую помощь. С поля форварда вынесли на носилках, он уже находился в сознании. Однако затем Элиса ввели в искусственную кому.

Ночью в больницу спортсмену сделали трепанацию черепа. Операция прошла успешно, но здоровье 28-летнего футболиста по-прежнему вызывает беспокойство.

Источник отмечает, что в зависимости от состояния гондурасца врачи могут оставить его в искусственной коме, чтобы дать организму восстановиться. Также докторам предстоит дополнительно изучить последствия травмы для мозга и нервной системы Элиса.

Сам матч в итоге завершился победой "Бордо" со счетом 1:0. После встречи руководство клуба и футболисты навестили Элиса в больнице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062864-koma-i-operatsiya-tragichnyy-epizod-sluchilsya-v-matche-chempionata-frantsii-po-futbolu/

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