Обладатель "Золотого мяча" помог узбекистанскому клубу открыть счет в матче Лиги чемпионов (видео)

Французский футболист Карим Бензема, выступающий в составе саудовского ФК "Аль-Иттихад" забил мяч в свои ворота в матче против "Навбахора", передает NUR.KZ.

Наманганский "Навбахор" встречается со звездной командой в рамках 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов.

На 25-й минуте встречи игрок узбекистанского клуба исполнял штрафной удар в сторону ворот "Аль-Иттихада" и после навеса мяч в сетку срезал обладатель "Золотого мяча"-2022 Карим Бензема.

Отметим, что на шестой компенсированной минуте первого тайма игрокам саудовского клуба удалось сравнять счет. С голевой передачи Бензема свой момент реализовал марокканец Абдерразак Хамдалла.

Напомним, что ранее француз выступал в составе мадридского "Реала" с 2009 по 2023 год, где четырежды становился чемпионом Испании, пять раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и множество других трофеев.

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