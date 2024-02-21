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Бахтиер Зайнутдинов посетил тренировку бывшей команды

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Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: instagram/pfc_cska

Полузащитник национальной сборной Казахстана и турецкого "Бешикташ" Бахтиер Зайнутдинов посетил учебно-тренировочные сборы московского клуба «ЦСКА» в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу армейцев.

Зайнутдинов выступал в составе московского футбольного клуба «ЦСКА» с 2020 по 2023 год. Летом прошлого года он перешёл из стана красно-синих в турецкую команду «Бешикташ» за 4,5 миллионов евро.

"Как зашел к ребятам сразу такой кайф почувствовал, очень соскучился по ним", -поделился Зайнутдинов.

Стоит отметить, что нынешняя команда Бахтиера Зайнутдинова «Бешикташ» находится на 4-м месте турецкой Суперлиги. В их активе 43 очка в 25 играх. В нынешнем сезоне футболист принял участие за турецкую команду в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062143-bahtier-zaynutdinov-posetil-trenirovku-byvshey-komandy/

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