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В "Зените" отметили прогресс Нуралы Алипа

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Футболист "Зенита" Нуралы Алип
Нуралы Алип: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, как казахстанский защитник Нуралы Алип смог выиграть конкуренцию у бразильца Роберта Ренана, передает NUR.KZ.

Главный рулевой петербуржцев отметил, что Алип играл надежнее, чем его бразильский конкурент.

"Он выиграл конкуренцию у Роберта Ренана. Это два защитника, которые могли сыграть вместе, но по большей части боролись за одну позицию. Нуралы играл надежнее Роберта. Его сильные качества — скорость и борьба. В этих элементах он очень хорош.
Его прогресс, на мой взгляд, связан с тем, что Нуралы хорошо учится, набирает хорошую форму. Плюс приобрел опыт и освоил те требования, которые есть в команде. Какие‑то помарки тоже существуют, но в целом то, как Алип выглядел в первой части сезона и как смотрится сейчас в матчах на сборах, не может не радовать, — сказал Семак «Матч ТВ».

Отметим, в начале января "Зенит" объявил о переходе 20‑летнего Ренана в бразильский «Интернасионал» на правах аренды. Соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года. В текущем сезоне 24‑летний Алип принял участие в 23 матчах во всех турнирах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061818-v-zenite-otmetili-progress-nuraly-alipa/

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