Легенда "Манчестер Юнайтед" хочет выступить в боксе

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни ведет переговоры по своему дебюту в боксе, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

По информации источника, британец ведет переговоры о возможном участии в вечере бокса Misfits Boxing, однако контакт находится на ранней стадии и никаких официальных договоренностей подписано не было.

Кроме того, глава Matchroom Boxing Эдди Хирн ранее заявлял, что что Уэйн часто обращался к нему с просьбой организовать ему бой, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Пока неизвестно, насколько серьезно экс-капитан английской сборной намерен перейти в бокс, однако в 2022 году он также бросал вызов блогеру Деджи Олатунджи, более известному как KSI.

Напомним, что Уэйн Руни является лучшим бомбардиром в истории "МЮ", на его счету 253 забитых мяча. В составе "красных дьяволов" он пять раз становился чемпионом АПЛ, завоевал титул Лиги чемпионов, Лигу Европы и стал обладателем кубков других внутренних и международных турниров.

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