Сборная Казахстана по футболу узнала место в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.
Национальная сборная Казахстана осталась на 100-м месте. Будущие соперники нашей команды по стыковым матчам за путевку на ЕВРО-2024 греки потеряли две позиции и расположились на 49-й строчке.
К слову, сборная Узбекистана после прошедшего чемпионата Азии поднялась на две позиции и теперь занимает 66-е место. Улучшила свой рейтинг и команда Таджикистана. Футболисты этой страны поднялись на 7 строчек и теперь располагаются выше Казахстана на 99-м месте.
Самый впечатляющий рывок в рейтинге сделала Ангола. Эта сборная поднялась на 24 строчки вверх и теперь занимает 93-е место.
Первый топ-10 стран в рейтинге мужских сборных ФИФА выглядит следующим образом:
- Аргентина — 1855.2
- Франция — 1845.44
- Англия— 1800.05
- Бельгия — 1798.46
- Бразилия — 1784.09
- Нидерланды — 1745.48
- Португалия — 1745.06
- Испания— 1732.64
- Италия — 1718.82
- Хорватия— 1717.57
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061202-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-uznala-mesto-v-obnovlennom-reytinge-fifa/