Сборная Казахстана по футболу узнала место в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Национальная сборная Казахстана осталась на 100-м месте. Будущие соперники нашей команды по стыковым матчам за путевку на ЕВРО-2024 греки потеряли две позиции и расположились на 49-й строчке.

К слову, сборная Узбекистана после прошедшего чемпионата Азии поднялась на две позиции и теперь занимает 66-е место. Улучшила свой рейтинг и команда Таджикистана. Футболисты этой страны поднялись на 7 строчек и теперь располагаются выше Казахстана на 99-м месте.

Самый впечатляющий рывок в рейтинге сделала Ангола. Эта сборная поднялась на 24 строчки вверх и теперь занимает 93-е место.

Первый топ-10 стран в рейтинге мужских сборных ФИФА выглядит следующим образом:

Аргентина — 1855.2 Франция — 1845.44 Англия— 1800.05 Бельгия — 1798.46 Бразилия — 1784.09 Нидерланды — 1745.48 Португалия — 1745.06 Испания— 1732.64 Италия — 1718.82 Хорватия— 1717.57

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