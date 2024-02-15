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Сборная Казахстана по футболу узнала место в обновленном рейтинге ФИФА

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Национальная сборная Казахстана осталась на 100-м месте. Будущие соперники нашей команды по стыковым матчам за путевку на ЕВРО-2024 греки потеряли две позиции и расположились на 49-й строчке.

К слову, сборная Узбекистана после прошедшего чемпионата Азии поднялась на две позиции и теперь занимает 66-е место. Улучшила свой рейтинг и команда Таджикистана. Футболисты этой страны поднялись на 7 строчек и теперь располагаются выше Казахстана на 99-м месте.

Самый впечатляющий рывок в рейтинге сделала Ангола. Эта сборная поднялась на 24 строчки вверх и теперь занимает 93-е место.

Первый топ-10 стран в рейтинге мужских сборных ФИФА выглядит следующим образом:

  1. Аргентина — 1855.2
  2. Франция — 1845.44
  3. Англия— 1800.05
  4. Бельгия — 1798.46
  5. Бразилия — 1784.09
  6. Нидерланды — 1745.48
  7. Португалия — 1745.06
  8. Испания— 1732.64
  9. Италия — 1718.82
  10. Хорватия— 1717.57

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061202-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-uznala-mesto-v-obnovlennom-reytinge-fifa/

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