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"Бавария" стартовала в плей-офф Лиги чемпионов с поражения, "ПСЖ" — с победы

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Килиан Мбаппе
Киллиан Мбаппе. Фото: Franco Arland/Getty Images

В ночь на четверг по астанинскому времени состоялись еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Один из них завершился сенсационным исходом, передает NUR.KZ.

Немецкая "Бавария" на выезде уступила итальянскому "Лацио" со счетом 0:1. Единственный мяч с пенальти забил форвард римлян Чиро Иммобиле на 69-й минуте. В том эпизоде красную карточку за фол в штрафной площади получил защитник мюнхенцев Дайо Упамекано. Предупреждение за споры арбитр вынес полузащитнику Йозуа Киммиху.

В параллельной встрече французский "Пари Сен-Жермен" на домашнем поле обыграл испанский "Реал Сосьедад" со счетом 2:0. Голами отметились Килиан Мбаппе (58 минута) и Брэдли Баркола (70).

Ответные матчи в этих противостояниях запланированы на 5 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061060-bavariya-startovala-v-pley-off-ligi-chempionov-s-porazheniya-pszh-s-pobedy/

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