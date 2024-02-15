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Осужденный за контрабанду наркотиков футболист помог московскому "Спартаку" разгромить "Кайрат"

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Нидерландский футболист Квинси Промес
Квинси Промес: Официальный сайт ФК "Спартак" (Москва)

Московский "Спартак" одержал крупную победу над алматинским "Кайратом" в заключительном матче Зимнего Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), передает NUR.KZ.

Международный турнир прошел в Абу-Даби (ОАЭ). Последняя встреча соревнований завершилась со счетом 5:0 в пользу "Спартака". Мячи забили Александр Соболев (9 минута), Антон Зиньковский (14), Даниил Хлусевич (55), Квинси Промес (62, 82) и Виктор Мозес (85).

Автор дубля вышел на поле во втором тайме. При этом в среду стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. Сторона нидерландского футболиста намерена обжаловать это решение.

"Спартак" же по итогам Зимнего Кубка РПЛ стал победителем турнира с шестью очками, опередив по дополнительным показателям другой российский клуб "Ростов". "Кайрат" с тремя баллами занял последнее место, уступив также команде "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ, в активе которой столько же очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061046-osuzhdennyy-za-kontrabandu-narkotikov-futbolist-pomog-moskovskomu-spartaku-razgromit-kayrat/

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