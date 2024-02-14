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Российского блогера и партнера казахстанской футбольной лиги объявили в розыск

Опубликовано:

Российский блогер и футбольный деятель Евгений Савин
Евгений Савин: Instagram @sava9

Известного российского блогера Евгения Савина объявили в розыск, следует из базы данных Министерства внутренних дел Российской Федерации, передает NUR.KZ.

В персональной карточке владельца кипрского футбольного клуба "Красава" указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса России. Год назад Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей за "дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации". В сентябре появилась информация, что на него возбудили уголовное дело. По нему блогеру грозит тюремный срок.

Савин — бывший профессиональный футболист, имеющий опыт выступлений за молодежную сборную России. После ухода из спорта он построил карьеру в журналистике и на телевидении. В 2018 году завел YouTube-канал "КраСава" (1,08 млн подписчиков), куда до сих пор выкладывает видео на различные темы, связанные с футболом.

Несколько выпусков Савин посвятил сборной Казахстана и развитию футбола в республике. Блогер стал партнером QJ League — турнира среди профессиональных юношеских команд из разных городов страны.

Кроме того, Савин основал футбольный клуб "Красава". Изначально он базировался в России, но после эмиграции владельца на Кипр команда была заново собрана в этой стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061040-rossiyskogo-blogera-i-partnera-kazahstanskoy-futbolnoy-ligi-obyavili-v-rozysk/

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