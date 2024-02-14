Казахстанский футбольный клуб подписал контракт с колумбийским легионером

Карагандинский футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с колумбийским спортсменом Хуаном Асприлья, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Ранее 24-летний колумбийский футболист выступал исключительно на родной земле. В его послужном списке такие команды, как «Америка», «Реал Сан-Андрес», «Букараманга», «Льянерос» и «Бояко Чико».

Популярный портал Transfermarkt оценивает стоимость Асприлья в 200 тысяч евро.

В минувшем сезоне-2023 за карагандинский «Шахтер» выступали два колумбийских футболиста. Роджер Каньяс проведет свой пятый сезон за карагандинцев, а Франциско Кампо после сезона выступления за «горняков» покинул команду.

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