Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский футбольный клуб подписал контракт с колумбийским легионером

Опубликовано:

Хуан Асприлья
Хуан Асприлья. Фото: Meta-ratings.kz

Карагандинский футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с колумбийским спортсменом Хуаном Асприлья, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Ранее 24-летний колумбийский футболист выступал исключительно на родной земле. В его послужном списке такие команды, как «Америка», «Реал Сан-Андрес», «Букараманга», «Льянерос» и «Бояко Чико».

Популярный портал Transfermarkt оценивает стоимость Асприлья в 200 тысяч евро.

В минувшем сезоне-2023 за карагандинский «Шахтер» выступали два колумбийских футболиста. Роджер Каньяс проведет свой пятый сезон за карагандинцев, а Франциско Кампо после сезона выступления за «горняков» покинул команду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061019-kazahstanskiy-futbolnyy-klub-podpisal-kontrakt-s-kolumbiyskim-legionerom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.