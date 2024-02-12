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Появилась информация о команде, которая заменит "Мактаарал" в новом сезоне КПЛ-2024

Опубликовано:

Футбольный мяч
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pexels.com

Футбольный клуб "Каспий" из Актау готов принять участие в новом сезоне чемпионата Казахстана вместо "Мактаарала", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Серый CARDINAL".

Как отмечает источник, "Каспий" дал свое согласие, но для того, чтобы принять участие в новом розыгрыше чемпионата Казахстана, команде необходимо соответствовать правилам по лицензированию от КФФ.

"Из всех клубов, кому разослали письма об участии в Премьер-лиге, подтверждение дал только "Каспий". Правда, пока неясно, насколько это гарантирует актаучанам место в КПЛ-2024, ведь над ними висит серьезный долг. Ждать финиша этой истории осталось недолго. Вообще, здесь многое решала позиция акимов областей и, соответственно, их готовность выделить необходимый бюджет".

Напомним, в прошлом сезоне Казахстанской премьер-лиги актауская команда заняла предпоследнее, 13-е место и вылетела в первую лигу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060586-poyavilas-informatsiya-o-komande-kotoraya-zamenit-maktaaral-v-novom-sezone-kpl-2024/

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