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В Казахстане официально появился новый футбольный турнир

Опубликовано:

Постер к предсезонному турниру
Постер к предсезонному турниру: Пресс-служба ПФЛК

В пресс-службе ПФЛК официально подтвердили создание нового зимнего предсезонного турнира с участием команд КПЛ и чемпионом Первой лиги, передает NUR.KZ.

Сообщается, что в турнире примут участие: чемпион Первой лиги ФК "Елимай" и чемпион Премьер-лиги ФК "Ордабасы", бронзовый призер КПЛ ФК "Актобе" и обладатель Кубка Казахстана ФК "Тобол". Победители пар встретятся в финальной игре, в то время как проигравшие клубы сразятся в матче за третье место.

Турнир состоится с 17 по 21 февраля в Белеке (Турция), победитель получит 60 миллионов тенге, серебряный призер 40 миллионов.

Полуфиналы пройдут 17 февраля. "Елимай" и "Ордабасы" сыграют в 15:00, "Актобе" - "Тобол" – в 20:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060571-v-kazahstane-ofitsialno-poyavilsya-novyy-futbolnyy-turnir/

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