Три пенальти помогли сборной Катара выиграть Кубок Азии по футболу

Мужская сборная Катара по футболу обыграла команду Иордании в финале домашнего Кубка Азии и второй раз подряд завоевала трофей турнира, передает NUR.KZ.

Встреча в Лусаиле завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев соревнований. Все три мяча сборной Катара с пенальти забил Акрам Афиф (22, 73 и 90+4 минуты). Благодаря этому хет-трику форвард с восемью голами стал лучшим бомбардиром Кубка Азии. Единственный мяч сборной Иордании забил Язан Аль-Наймат (67).

Катарцы второй раз подряд выиграли Кубок Азии. Теперь по числу титулов они уступают только Японии (4), Саудовской Аравии и Ирану (по 3). Два раза победителем турнира также становилась Южная Корея.

Сборная Иордании показала свой лучший результат в истории, впервые пробившись в финал Кубка Азии. Бронзовые медали соревнований выиграли Южная Корея и Иран.

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