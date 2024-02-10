Официально: матч за Суперкубок Казахстана по футболу впервые пройдет за границей

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте объявила, что матч за Суперкубок страны пройдет в турецкой Анталье, передает NUR.KZ.

Первый трофей сезона разыграют шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол" — действующие победители КПЛ и Кубка Казахстана соответственно. Матч состоится 25 февраля на стадионе «Титаник Мардан», где ранее неоднократно проводились товарищеские встречи сборной Казахстана. Начало встречи — 18:00 по времени Астаны.

Суперкубок Казахстана будет разыгран в 17-й раз и впервые пройдет за рубежом. По словам президента ПФЛК Рафаэля Гарибяна, этот шаг придаст матчу международный характер.

"Мы с вами являемся свидетелями подъема казахстанского футбола, и за нашими успехами с особым интересом наблюдают в мире. Это, конечно же, связано с результатами нашей национальной сборной, которой уже в марте предстоит важный отборочный матч Евро-2024 против Греции. Мы хотим, чтобы наши футболисты подошли к данной игре в оптимальной форме, поэтому розыгрыш Суперкубка в Анталье — один из важных аспектов. Выбор данного города также связан с тем, что с января месяца там проходят учебно-тренировочные сборы большинства отечественных клубов", — заявил Гарибян.

Действующий обладатель Суперкубка Казахстана — "Астана". Это же команда остается самой титулованной в истории турнира с шестью победами.

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