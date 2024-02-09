Нуралы Алип рассказал, как познакомился с Шавкатом Рахмоновым

Защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип рассказал о своем знакомстве с непобежденным соотечественником Шавкатом Рахмоновым, передает NUR.KZ.

Пресс-служба санкт-петербургского ФК "Зенит", в составе которого выступает Алип, провела беседу с казахстанцем в рамках шоу "По номерам", где футболисты рассказывают о своей жизни на сборах.

Разговор о Рахмонове зашел после того, как Нуралы продемонстрировал свою игру за Шавката в игре UFC 5.

"- Ты лично с ним знаком?

- Да, мы по видеозвонку общались, когда мы в сборной играли. Пожелал нам удачи.

- Ты был на его боях?

- Нет, еще нет. Куда? Они же дерутся в Америке. Вот, смотри скоро Шавкату Дана Уайт сам вручать будет. Дай бог!", - рассказал футболист.

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