Нуралы Алип рассказал, как познакомился с Шавкатом Рахмоновым

Защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип рассказал о своем знакомстве с непобежденным соотечественником Шавкатом Рахмоновым, передает NUR.KZ.
Пресс-служба санкт-петербургского ФК "Зенит", в составе которого выступает Алип, провела беседу с казахстанцем в рамках шоу "По номерам", где футболисты рассказывают о своей жизни на сборах.
Разговор о Рахмонове зашел после того, как Нуралы продемонстрировал свою игру за Шавката в игре UFC 5.
"- Ты лично с ним знаком?
- Да, мы по видеозвонку общались, когда мы в сборной играли. Пожелал нам удачи.
- Ты был на его боях?
- Нет, еще нет. Куда? Они же дерутся в Америке. Вот, смотри скоро Шавкату Дана Уайт сам вручать будет. Дай бог!", - рассказал футболист.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060154-nuraly-alip-rasskazal-kak-poznakomilsya-s-shavkatom-rahmonovym/