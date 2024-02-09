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"Интересно проверить себя на фоне больших футболистов": Магомед Адиев высказался о соперниках сборной Казахстана по Лиге наций 2024/25

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Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Қазақстан футбол федерациясы

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в эксклюзивном интервью для RunaSport прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций УЕФА в сезоне 2024/25, передает NUR.KZ.

Напомним, что соперниками казахстанской сборной выступят Австрия, Норвегия и Словения.

"Если подходить к каждому сопернику по отдельности, то мы должны быть, как я люблю говорить, – конкурентоспособными. Понятно, что на кону будут стоять три очка и мы за них будем бороться.

Когда ты играешь против таких соперников, как Холанд и Алаба, которые находятся на мировой вершине футбола, понятно, что это определенное давление. Мы будем понимать, что будем находиться в центре футбольной общественности. Всегда интересно проверить себя на фоне больших футболистов", – рассказал Магомед Мусаевич RunaSport.

Также специалист высказался о планах на матч против сборной Греции за право выхода в финальную часть Евро-2024.

“Мы изучаем их и даже есть понимание, как будем играть. Больше скажу – в голове держим определенный состав. Но, это на сегодняшний день. Как я уже говорил, все зависит от того, в каком физическом и психологическом состоянии подойдут наши футболисты именно к мартовскому сбору.

Там уже детально будем определяться по каждому нашему футболисту. Там и решим в каком сочетании нам играть”, – подчеркнул главный тренер сборной Казахстана.

Отметим, что победитель матча Греция – Казахстан встретится с финалистом пары Грузия – Люксембург, где окончательно решится, кто выступит на Чемпионате Европы.

Ранее были опубликованы подробности новых правил и сведения о календаре турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060010-interesno-proverit-sebya-na-fone-bolshih-futbolistov-magomed-adiev-vyskazalsya-o-sopernikah-sbornoy-kazahstana-po-lige-natsiy-202425/

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