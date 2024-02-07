Игрок "Ливерпуля" может стать самым дорогим футболистом в истории

31-летний нападающий ФК "Ливерпуль" египтянин Мохаммед Салах может побить трансферный рекорд Неймара, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Интерес к футболисту проявляет саудовская команда "Аль-Иттихад", в составе которой уже выступают такие звезды как обладатель "Золотого мяча"-2022 Карим Бензема и чемпион мира в составе сборной Франции Н’Голо Канте.

Саудовский клуб готов заплатить за Салаха 234 миллиона евро. Если сделка состоится, то она может побить трансферный рекорд 2017 года, когда бразилец Неймар перебрался из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона.

Действующий контракт египтянина с "Ливерпулем" рассчитан до лета следующего года. В текущем сезоне он отметился 18 голами и 9 ассистами в 27 матчах во всех турнирах.

Авторитетный портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость Мохаммеда Салаха в 65 миллионов евро.

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