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30 лет независимости Казахстана

Один из лучших форвардов Казахстана перешел в чемпионат Израиля по футболу

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Казахстанский футболист Артур Шушеначев
Артур Шушеначев: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" в Instagram-аккаунте объявил о переходе казахстанского нападающего Артура Шушеначева в клуб "Хапоэль" (Беэр-Шева), передает NUR.KZ.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 500 тысяч евро. Трансферная стоимость 25-летнего форварда там же оценивается в 600 тысяч евро.

Новый клуб Шушеначева выступает в высшем дивизионе чемпионата Израиля. В нынешнем регулярном сезоне "Хапоэль" занимает четвертое место. Шесть лучших команд этой стадии сыграют в круговом турнире, где будут оспариваться медали и путевки в еврокубки.

За "Кайрат" Шушеначев дебютировал в 2017 году. В составе команды он выиграл чемпионат Казахстана и Кубок страны (дважды). Всего за алматинцев форвард провел 128 матчей, забив 45 мячей и отдав девять голевых передач.

"Большая семья ФК "Кайрат" благодарит Артура за проделанную работу и желает ему огромных успехов в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении клуба.

Также в активе Шушеначева шесть голов за сборную Казахстана, в которых он не отметился результативными действиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2059524-odin-iz-luchshih-forvardov-kazahstana-pereshel-v-chempionat-izrailya-po-futbolu/

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