Сборная Казахстана по футболу объявила о матче с Арменией

В официальном Instagram-аккаунте сборной Казахстана по футболу появился анонс летнего выездного товарищеского матча с командой Армении, передает NUR.KZ.

Встреча запланирована на 7 июня, она пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Начало — 21:00 по новому казахстанскому времени.

В случае попадания сборной Казахстана на чемпионат Европы 2024 года матч станет частью подготовки к турниру.

За всю историю соперники встречались семь раз. Казахстанцы одержали две победы при четырех поражениях, еще один раз была зафиксирована ничья.

В рейтинге ФИФА на данный момент команды располагаются близко друг к другу. Армения занимает 93-е место, Казахстан замыкает первую сотню.

Недавно также появились слухи о возможной организации товарищеского матча со сборной России. Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев заявлял, что у него нет такой информации.

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