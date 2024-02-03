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Главный тренер сборной Казахстана по футболу отреагировал на сообщения о матче с Россией

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Тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Epsilon/Getty Images

Магомед Адиев, возглавляющий сборную Казахстана по футболу, заявил, что не в курсе возможного товарищеского матча с командой России, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Ранее "Матч ТВ" со ссылкой на собственный источник сообщил, что вопрос встречи сборных Казахстана и России прорабатывается. Якобы игра может состояться в июне.

"Я не в курсе возможного матча со сборной России. Звоните в федерацию. Сыграть можно с кем угодно. Должна федерация отвечать на этот вопрос. Если федерация договорится, то сыграем. Нет — значит, не сыграем. Ко мне этот вопрос не имеет отношения", — заявил Адиев.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058978-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-otreagiroval-na-soobscheniya-o-matche-s-rossiey/

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