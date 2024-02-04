Серия пенальти решила судьбу сборной Узбекистана в Кубке Азии по футболу

Мужская сборная Узбекистана по футболу в серии пенальти уступила хозяевам Кубка Азии команде Катара в четвертьфинальном матче турнира, передает NUR.KZ.
Основное время встречи в Эль-Хауре завершилось со счетом 1:1. У узбекистанцев автоголом отметился вратарь Уткир Юсупов (27 минута), а мяч катарцам забил Одилджон Хамробеков (59).
В экстра-таймах команды обошлись без голов. По ходу послематчевых пенальти соперники на двоих реализовали пять из десяти попыток. В итоге сборная Катара выиграла серию со счетом 3:2.
В полуфинале хозяева турнира 7 февраля встретятся с командой Ирана. Другую путевку в решающий матч днем ранее оспорят сборные Иордании и Южной Кореи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058993-seriya-penalti-reshila-sudbu-sbornoy-uzbekistana-v-kubke-azii-po-futbolu/