Серия пенальти решила судьбу сборной Узбекистана в Кубке Азии по футболу

Мужская сборная Узбекистана по футболу в серии пенальти уступила хозяевам Кубка Азии команде Катара в четвертьфинальном матче турнира, передает NUR.KZ.

Основное время встречи в Эль-Хауре завершилось со счетом 1:1. У узбекистанцев автоголом отметился вратарь Уткир Юсупов (27 минута), а мяч катарцам забил Одилджон Хамробеков (59).

В экстра-таймах команды обошлись без голов. По ходу послематчевых пенальти соперники на двоих реализовали пять из десяти попыток. В итоге сборная Катара выиграла серию со счетом 3:2.

В полуфинале хозяева турнира 7 февраля встретятся с командой Ирана. Другую путевку в решающий матч днем ранее оспорят сборные Иордании и Южной Кореи.

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