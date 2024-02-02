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Автогол прервал историческое выступление сборной Таджикистана в Кубке Азии

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Таджикистанский футболист Вахдат Ханонов
Вахдат Ханонов: MB Media/Getty Images

Сборная Таджикистана по футболу потерпела поражение от команды Иордании в четвертьфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре, передает NUR.KZ.

Встреча в Эр-Райяне завершилась со счетом 1:0. Результат матча определил автогол таджикистанского защитника Вахдата Ханонова на 66-й минуте.

Сборная Иордании впервые в истории пробилась в полуфинал Кубка Азии. За выход в решающий матч команда 6 февраля поспорит c победителем встречи между Австралией и Южной Кореей, которые сыграют позднее в пятницу.

Сборная Таджикистана завершила дебютное выступление в Кубке Азии, добившись самого значительного достижения в своей истории. Всего во время турнира команда одержала две победы при одной ничьей и двух поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058908-avtogol-prerval-istoricheskoe-vystuplenie-sbornoy-tadzhikistana-v-kubke-azii/

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