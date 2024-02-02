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Бывшего футболиста сборной Боливии застрелили во время матча

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Патроны лежат на столе
Иллюстративное фото: pixabay.com

Экс-футболиста сборной Боливии Серхио Хауреги убили во время товарищеского любительского матча в Мексике, передает NUR.KZ со ссылкой на местный портал Milenio.

Сообщается, что в концовке встречи 38-летний спортсмен подошел к скамейке запасных. Там к нему подбежал мужчина, совершивший шесть выстрелов в Хауреги.

Нападавшему удалось скрыться, правоохранительные органы начали расследование. Самого Хауреги не удалось спасти, несмотря на экстренную помощь от медицинской службы.

Футболист во время профессиональной карьеры выступал на позиции центрального защитника. Преимущественно он выступал в чемпионате Боливии, но также провел полгода в швейцарском "Ивердоне". На счету Хауреги 13 матчей за национальную сборную. Из спорта он ушел в 2012 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058874-byvshego-futbolista-sbornoy-bolivii-zastrelili-vo-vremya-matcha/

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