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Лидер сборной Казахстана перейдет в европейский клуб на замену экс-игроку "Милана"

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Футболист сборной Казахстана Абат Аймбетов
Абат Аймбетов: Charles McQuillan/Getty Images

Нападающий Национальной сборной Казахстана по футболу и ФК "Астана" Абат Аймбетов перейдет в турецкий клуб "Адана Демирспор", передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Сообщается, что казахстанец заменит в турецкой команде сенегальского форварда М’Бая Ньянга, ранее выступавшего в "Милане". На счету африканца восемь голов в 16 матчах чемпионата Турции. Он покинет клуб из-за разногласий с главным тренером. В ближайшее время М’Бая перейдет в итальянский "Эмполи".

Сам Аймбетов, по информации источника, вчера отправился в Турцию для прохождения медосмотра и подписания контрактного соглашения с "Адана Демирспор", официально о его переходе будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, что в турецкой Суперлиге также выступает лучший бомбардир в истории казахстанской сборной Бактиер Зайнутдинов, он представляет стамбульский "Бешикташ".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058712-lider-sbornoy-kazahstana-pereydet-v-evropeyskiy-klub-na-zamenu-eks-igroku-milana/

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