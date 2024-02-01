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Определились все четвертьфинальные пары Кубка Азии по футболу

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Сборная Таджикистана по футболу. Командное фото
Сборная Таджикистана: Robert Cianflone/Getty Images

В среду завершилась первая стадия плей-офф Кубка Азии по футболу, который проходит в Катаре. Стали известные все пары 1/4 финала турнира, передает NUR.KZ.

В восьмерку сильнейших команд соревнований пробились хозяева и действующие чемпионы из Катара, а также Япония — самая титулованная сборная в истории Кубка Азии. Четвертьфинальные пары выглядят так:

  • Таджикистан — Иордания
  • Австралия — Южная Корея
  • Иран — Япония
  • Катар — Узбекистан

Первые два матча пройдут 2 февраля, остальные — днем позже. Победители игр, которые состоятся в одну дату, встретятся друг с другом в полуфинале.

Матчи 1/2 финала запланированы на 6 и 7 февраля. Финал состоится 10 февраля, а встреча за третье место в Кубке Азии не проводится.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058646-opredelilis-vse-chetvertfinalnye-pary-kubka-azii-po-futbolu/

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