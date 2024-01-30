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Узбекистан встретится с хозяевами Чемпионата Мира в 1/4 финала Кубка Азии

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Футболисты сборной Узбекистана
Футболисты сборной Узбекистана: Zhizhao Wu/Getty Images

Сборная Узбекистана по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Азии, одержав победу над национальной командой Таиланда на старте плей-офф турнира, передает NUR.KZ.

Первый гол в матче удалось забить полузащитнику сборной Узбекистана Азизбеку Тургунбоеву на 37-й минуте. Ответный мяч тайцы забили на 58-й минуте, ворота поразил Супачок Сарачат, однако точка в этой встрече была поставлена 20-летним узбекистанцем, выступающим в составе московского ЦСКА, Аббосом Файзуллаевым.

1/8 финала завершилась с общим счетом 2:1 в пользу Узбекистана. Отметим, что игра состоялась на арене "Эль-Джануб" в катарском городе Эль-Вакр.

Следующим соперником узбекистанской команды будут хозяева турнира и прошлого Чемпионата Мира – сборная Катара, обыгравшая вчера Палестину с аналогичным счетом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058320-uzbekistan-vstretitsya-s-hozyaevami-chempionata-mira-v-14-finala-kubka-azii/

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