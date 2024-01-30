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Неймар удивил фанатов своей физической формой (фото)

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Футболист Неймар Джуниор
Неймар: Pedro Vilela/Getty Images

Бразильский футболист Неймар Джуниор обратил на себя внимание на вечеринке в честь дня рождения другого легендарного бразильца Ромарио, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Игрока саудовского "Аль-Хиляля" запечатлели на подходе к праздничному вечеру, после чего в СМИ начались разговоры об актуальной физической форме самого дорого спортсмена в истории футбола.

Напомним, что Неймар в октябре 2023 года получил травму передней крестообразной связки колена и разрыв мениска в рамках матча отборочного этапа на Чемпионат Мира-2026, с тех пор он не появлялся на поле.

31-летний футболист уже 7 лет занимает первую строчку в списке самых дорогих трансферов в мире, за его переход из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году французская команда заплатила 222 миллиона евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058312-neymar-udivil-fanatov-svoey-fizicheskoy-formoy-foto/

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