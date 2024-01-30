"Сумасшедший график": казахстанский футболист раскрыл зарплату во время работы официантом

Защитник сборной Казахстана по футболу Марат Быстров в интервью Sport24 поделился подробностями периода жизни, когда он работал официантом, передает NUR.KZ.

Уроженец Костанайской области в 14-летнем возрасте с семьей переехал в Россию. Там Быстров пытался построить футбольную карьеру, но сначала выступал на любительском уровне. Живя в Магнитогорске, спортсмен устроился на работу в кафе.

"Хотел за полгода попробовать попасть во Вторую лигу. Чтобы самостоятельно снимать квартиру и обеспечивать себя, устроился работать в азербайджанское кафе официантом. График у меня был сумасшедший — с часу дня до пяти утра. Администратор, моя землячка, отпускала меня вечером на пару часов на тренировку. Потом я возвращался и дорабатывал. Где-то четыре месяца жил в таком графике. За смену платили 500 рублей. Плюс чаевые", — рассказал Быстров.

По словам, спортсмена его самые крупные чаевые составили 2000 рублей. После этого Быстров взял два дня выходных.

"Мне было не стремно работать официантом, ничего такого в этом нет. Каждый зарабатывает, как может. Хотя мой тренер, когда узнал о моей работе, был удивлен: «Ты что, дурак? Ты где работаешь? Ты же футболист»", — заключил Быстров.

В рамках этого интервью защитник сборной Казахстана также рассказал, как участвовал в массовых драках во время службы в российской армии.

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