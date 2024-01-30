"Били толпой": футболист сборной Казахстана рассказал о дедовщине в армии

Защитник сборной Казахстана по футболу Марат Быстров в интервью Sport24 рассказал о массовых драках во время службы в российской армии, передает NUR.KZ.

Спортсмен родился в Костанайской области, но в 14-летнем возрасте с семьей переехал в Россию. Там Быстров в 2013 году по повестке ушел служить в вооруженные силы Российской Федерации.

"С дедовщиной, конечно, сталкивался. Нас, духов, часто загоняли в сушилку и фигачили толпой. Били по телу — лицо не трогали, чтобы было не видно следов. Это было нормально. В основном прилетало за какие-то косяки, но бывало и просто так дрались — рота на роту, чтобы выплеснуть эмоции. Тяжело целый год находится рядом с одними и теми же людьми. С такими мероприятиями интересней (смеется)", — поделился Быстров.

По его словам, сослуживцы также чуть не украли у него мобильный телефон.

"Я как только попал в часть, практически сразу намутил себе мобилу, чтобы по вечерам звонить домой. Днем носил ее в берце, а когда ложились спать — прятал в люстру. Деды забегали, начинали всех шмонать, но мой телефон так и не нашли", — вспомнил футболист.

В октябре 2018 года Быстров получил гражданство Казахстана. Через несколько месяцев он дебютировал за национальную команду, в которой с тех пор сыграл в 25 матчах. С января 31-летний футболист выступает за "Астану".

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