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Магомед Адиев сделал заявление об отборе сборной Казахстана на ЕВРО-2024

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Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал последний матч отборочного цикла на ЧЕ-2024 против Словении, в котором команда потерпела поражение, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Gasenergy.

Адиев заявил, что всегда запоминает проигранные игры и хотел бы переиграть матч со Словенией.

"Я бы хотел изменить, если бы это было в моих силах, игру со Словенией. Я всегда говорю, что финалы существуют для того, чтобы их выигрывать. Каждый финал отражается на тренере и футболисте, когда ты его проигрываешь. Вспоминаю финал с "Анжи", когда я был футболистом и мы проиграли его, а это во мне сидит. Все мои проигранные финалы будут сидеть во мне, и я бы хотел их переиграть. Надеюсь, следующие я буду выигрывать", – отметил наставник сборной.

Напомним, 21 марта сборная Казахстана сыграет в плей-офф Лиги наций с Грецией. Победитель этой пары выйдет на победителя пары Грузия – Люксембург.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058111-magomed-adiev-sdelal-zayavlenie-ob-otbore-sbornoy-kazahstana-na-evro-2024/

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