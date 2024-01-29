Руководство футбола Кыргызстана подало в отставку после фиаско на Кубке Азии

Исполком Кыргызстанского Футбольного Союза во главе с президентом организации Медербеком Сыдыковым досрочно сложили свои полномочия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФС.
"…Учитывая результаты выступления сборной команды, Медербек Сыдыков заявил о сложении полномочий Президента КФС.
Приняв во внимания заявление Президента, Исполнительный комитет как коллегиальный исполнительный орган КФС, также осознавая свою ответственность, принял решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Исполнительного комитета.
Данное решение было обосновано необходимостью придания нового толчка в развитии отечественного футбола, а также в вовлечении новых лиц в руководящий состав КФС…", - говорится в официальном сообщении ведомства.
Полномочия текущего исполнительного комитета будут действовать до 19 февраля 2024 года, после чего пройдут выборы нового главы и представителей исполкома.
Отметим, что сборная Кыргызстана по футболу на Кубке Азии потерпела два поражения и сыграла один матч вничью. Таким образом, кыргызстанцы заняли последнее место в группе и покинули турнир.
На фоне неудач сборной Кыргызстана ярко выделяется Таджикистан, который в своем дебютном выступлении на Кубке Азии успел добиться исторического достижения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058089-rukovodstvo-futbola-kyrgyzstana-podalo-v-otstavku-posle-fiasko-na-kubke-azii/