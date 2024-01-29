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Сборная Таджикистана по футболу добилась исторического достижения

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Футболисты сборной Таджикистана на Кубке Азии
Футболисты сборной Таджикистана: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Мужская сборная Таджикистана обыграла команду ОАЭ и вышла в 1/4 финала своего дебютного Кубка Азии по футболу, который проходит в Катаре, передает NUR.KZ.

Основное время встречи в Эр-Райяне завершилось со счетом 1:1. В составе таджикистанцев отличился Вахдат Ханонов (30 минута). Сборной ОАЭ удалось отыграться в компенсированное ко второму тайму время усилиями Халифы Аль-Хаммади.

В серии пенальти таджикистанцы реализовали все пять попыток. При этом голкипер команды Рустам Ятимов отразил один из ударов соперника. Итоговый счет в послематчевой серии — 5:3.

Сборная Таджикистана, впервые выступающая в финальной части Кубка Азии, пробилась в восьмерку сильнейших команд турнира. В 1/4 финала она 2 февраля встретится с победителем пары Ирак — Иордания.

В другом матче игрового дня сборная Австралии разгромила команду Индонезии со счетом 4:0 благодаря автоголу Элкана Багготта (12 минута) и мячам Мартина Бойла (45), Крейга Гудвина (89) и Гарри Суттара (90+1). В четвертьфинале победители встретятся с сильнейшим из пары Саудовская Аравия — Южная Корея.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2057917-sbornaya-tadzhikistana-po-futbolu-dobilas-istoricheskogo-dostizheniya/

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