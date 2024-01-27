Непобежденный новичок КПЛ подписал бразильского футболиста

Семипалатинский ФК "Елимай" объявил о подписании контрактного соглашения с бразильским футболистом Дэвид Майком, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

"23-летний бразильский опорный полузащитник перешёл в нашу команду из литовского "Джюгаса". За свою карьеру он выступал в чемпионатах Бразилии и Португалии", - говорится в официальном сообщении.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, бразилец пополнил ряды казахстанской команды на правах свободного агента, его рыночная стоимость оценивается в 200 тысяч евро.

Контракт Майкома с "Елимаем" рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что в прошлом сезоне семипалатинский клуб стал чемпионом Первой лиги Казахстана по футболу, не проиграв ни одного матча в турнире. В этом году команда будет выступать в Чемпионате Казахстана под руководством экс-тренера "Актобе" Андрея Карповича.

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